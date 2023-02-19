الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محكمة النقض تؤيد إعدام قاتل «شهيد الغدر» في الدقهلية

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من "أبو العز"، المتهم بقتل مهندس طلخا أحمد عاطف، فى القضية المعروفة بـ"شهيد الغدر والخيانة"، على حكم إعدامه.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، عاقبت فى وقت سابق، المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربينى حامد الزينى، بالإعدام شنقاً.

أحال المستشار علاء السعدنى، المحامى لنيابة جنوب المنصورة الكلية فى وقت سابق، المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف، والمعروف إعلاميا بـ مهندس الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة، لتحديد جلسة لمحاكمته أمام الدائرة المختصة، بتهمة القتل العمد والخطف، وهى القضية التى أثارت الرأى العام فى الدقهلية لفترة طويلة، بعد كشف خيوط الحادث.

وتبين أن صديقه قام باستدراج المجنى عليه، حتى وصل به إلى أعلى كوبرى جامعة المنصورة، وألقى به من أعلاه، وظلت الجثة عالقة فى مكانها لمدة 11 يوما حتى عثر عليها أحد العمال بالصدفة أثناء عملية تطهير لمياه النيل.

وكشفت المباحث خيوط الحادث، وتبين أن المجنى عليه طلب من الجانى رد بعض الأموال التى تحصل عليها من المجنى عليه لقيامه بإدارة تلك الأموال مقابل أرباح شهرية، نظرا لأن زوجته أوشكت على عملية ولادة، ونظرا لأن الجانى لم يملك أى أموال نظرا لمروره بضائقة مالية تخلص منه.

الطعن مهندس طلخا أحمد عاطف شهيد الغدر حكم أعدام

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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