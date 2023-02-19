الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قادمة من أوروبا.. 23 رحلة طيران سياحي تصل مرسى علم اليوم

 مطار مرسى علم
 مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 23 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية، ضمن 97 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار حتى يوم الجمعة المقبل.

وكشفت جداول التشغيل لرحلات الوصول اليوم بمطار مرسى علم، أن الرحلات ستصل من عدة دول بينها رحلة من لتوانيا، و6 رحلات من إيطاليا، و4 رحلات من بولندا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة داخلية، وأخرى من بلجيكا، و3 من المانيا، وأخرى من سويسرا، ورحلة من هولندا.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، 97 رحلة طيران دولية أوربية، تصل من عدة دول أوروبية مختلفة على رأسها السياحة البولندية والتشيكية والألمانية ثم الإيطالية.

وكشفت جداول وصول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر وصول الرحلات من 11 دولة أوروبية، وتقل تلك الرحلات قرابة 15 ألف راكب، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى بتسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.

رحلة طيران دولية مطار مرسى علم مرسى علم رحلات الوصول هيئة مواني البحر الأحمر

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