«أجزاء وتشغيل المركبة الفضائية».. ندوة بمكتبة مصر الجديدة العامة (الإثنين)

“أجزاء وتشغيل المركبة الفضائية”، عنوان الورشة التي تنظمها مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة من مساء غد الإثنين، وذلك بمقر المكتبة الكائن في شارع العروبة، وهي ورشة عمل تعريفية علمية، للصغار والكبار تهدف إلى التعرف على أجزاء المركبات الفضائية ومكونتها وكيفية تشغيلها، وتعقد الورشة بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

وفي هذا الصدد قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن ورشة العمل “أجزاء وتشغيل المركبة الفضائية”، من المقرر أن تتناول كيفية استخدام مجسمات صواريخ الفضاء المختلفة، والتعرف على الأشكال المختلفة للصواريخ واستخداماتها المتعددة، بالإضافة إلى إطلالة على علوم هندسة الفضاء، وخفايا صناعة صواريخ الفضاء والمفاهيم العلمية التي تحكمها أنواع المحركات المختلفة وأنظمة الإطلاق والمركبات الفضائية ورحلات الاستكشاف الفضائية.

كما أشار نبيل حلمي، إلى أن الفاعلية تأتي انطلاقا من دور جمعية مصر الجديدة في تعزيز الوعي والتثقيف الفلكي، ونشر المعرفة بعجائب الفضاء والكون من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل التعليمية والندوات المتخصصة للأطفال والنشء في مجال علوم الفلك والفضاء، وذلك بالتعاون المشترك بين جمعية مصر الجديدة الجمعية المصرية لعلوم الفلك برئاسة الدكتور جاد القاضى.

يليها في السادسة مساء نفس اليوم، ورشة أخرى حول التصوير الفوتوغرافي، والتي تتضمن التعريف بقواعد وأساسيات فن التصوير الفوتوغرافي، أنواع العدسات، واستخدام كل نوع منها، الزوايا الأفضل والأكثر مناسبة لالتقاط الصور سواء كانت لأشخاص، أو أماكن، أو فعاليات وحفلات عامة أو خاصة.

يذكر أن “مكتبة مصر الجديدة العامة”، تابعة لجمعية مصر الجديدة لتنمية المجتمع، وضع حجر أساس المكتبة لأول مرة عام 1945، وسميت بمكتبة الأميرة فريال، وبعد قيام ثورة 23 يوليو سميت بمكتبة مصر الجديدة العامة، وكانت المكتبة قد ظهرت في الفيلم السينمائي “كل بيت له راجل”، والذي صور أكثر من مشهد به بداخل أروقة المكتبة.