رئيس جهاز 15 مايو يشارك في الملتقى الأول لبرلمان شباب محافظة القاهرة

محمد خلف الله : يؤكد استمرارا للمشاركة المجتمعية من قبل جهاز مدينة 15مايو.

شارك المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز 15 مايو، فى الصالون السياسي الثقافى لوزارة الشباب والرياضة بمشاركة برلمان شباب محافظة القاهرة وأبناء مدينة 15 مايو الأول بمركز شباب التنمية الشبابية بمدينة 15مايو وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والسيد وكيل الوزارة الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بحضور نهى على عبد الرازق مدير منطقة الشباب والرياضة بمايو وحلوان، وعاطف عبدالرحمن مدير عام المركز، وداليا زايد مدير عام البرلمان والتعليم المدنى.

وفى بداية الملتقى قام مدير عام المركز بتوجيه الشكر إلى المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز المدينة على المشاركة فى هذا الملتقى الأول لبرلمان شباب المدينة كما وجه الشكر لجميع الضيوف الكرام.

ومن جانبه أشار المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز خلال كلمته التى عبر من خلالها عن مدى سعادته وشكره وتقديره لحضور هذا الملتقى وسط أبنائنا بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينه 15 مايو، أن هذا الملتقى يدل على وعى شبابنا السياسي والثقافى ومدى فكره وإلمامه بجميع ما يتم من مجهودات كبيرة على مستوى الوطن من مشروعات قومية وبنية أساسية على مختلف القطاعات وهى بداية الجمهورية الجديدة التى سيعود ثمارها على جميع المواطنين وتحدث إليهم عن أحلامه وطموحاته للمدينة.

ودعا المهندس محمد خلف رئيس جهاز مدينة 15 مايو، لحضور الجلسة التنفيذية لمجلس الأمناء القادمة للمشاركة الفعاله في قضايا المدينه وسبل حلها ومايبذله الجهاز لخدمة المدينة واهلها.

واكد رئيس الجهاز مدينه 15 مايو ، علي أهمية استمرار المشاركة المجتمعة مع الجيل الجديد من الشباب وفي زيادة التوعية والتثقيف وكيفة تذليل العقبات والمعوقات، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الدولة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة سوءا كان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، مشددا على ضرورة مشاركة المرأة بفكرها الثقافي التي تعد مؤشرا هاما يزيد من انتمائها في تحسين مستوى وعيها الثقافي والفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي.