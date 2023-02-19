الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة تدير حضانة خاصة دون ترخيص في الإسكندرية

حبس سيدة
حبس سيدة

قضت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، المنعقدة بمجمع محمد كريم، اليوم الأحد، بالحبس غيابيا على شقيقة مديرة الحضانة صاحبة واقعة التعدي على أطفال، ثلاث سنوات وغرامة 5000 جنيه، على خلفية اتهامها بإدارة حضانة دون ترخيص، من خلال قيام شقيقتها بإدارة الحضانة محل الواقعة.

كانت محكمة جنح باب شرقي الإسكندرية بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، عاقبت الخميس الماضي، بالحبس 8 سنوات لمديرة حضانة، في اتهامها بالتعدي علي أطفال داخل حضانة خاصة.

 بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد بلاغات من أولياء الأمور بيقام مديرة حضانه بالتعدي علي أطفالهم بدائرة القسم.

 كانت النيابة العامة أمرت بحبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال بها ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك.

محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية مجمع محمد كريم الحبس غرامة

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وائل لطفي

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