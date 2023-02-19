بريطانيا: روسيا تستخدم مناطيد عسكرية لاستنزاف مخزون أوكرانيا العسكري

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم، إن روسيا تستخدم تكتيكاً جديداً بإطلاق مناطيد تحمل عاكسات رادار فوق أوكرانيا للحصول على معلومات بشأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الحرب في أوكرانيا، إن روسيا تعمل على إجبار كييف على استنزاف مخزوناتها القيمة من الذخيرة وصواريخ أرض - جو.

وأشار بيان الدفاع البريطانية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن القوات الأوكرانية رصدت في 15 فبراير الجاري عدة مناطيد من هذا الطراز فوق كييف وأن مسؤولين أوكرانيين أفادوا بإسقاط 6 منها على الأقل.

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وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في وقت سابق إن كبار الدبلوماسيين طالبوا خلال اجتماع في ميونخ بجنوب ألمانيا الدول الأخرى بوقف دعم روسيا، وتعهدوا بتشديد عقوباتهم الاقتصادية ضد موسكو.

وفي إشارة إلى تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في الحرب ضد دولة أوروبا الشرقية، قال وزراء مجموعة الدول السبع، إن القيام بذلك ستكون له عواقب وخيمة، مضيفين أن خطاب روسيا غير مقبول.