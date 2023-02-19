الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اهتماما بذوى الهمم.. «الإعاقات غير المرئية» ندوة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المكتبات ندوة بعنوان «الإعاقات غير المرئية»، يلقيها الدكتور أيمن يوسف، وذلك الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 21 فبراير، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

حصل الدكتور أيمن يوسف على دكتوراه علوم الأعصاب والصحة النفسية من جامعة نيويورك الدولية، وهو صاحب أول رسالة علمية دولية عن الإعاقات غير المرئية في الشرق الأوسط من متلازمات الفيبروميالجيا ومتلازمة الإجهاد المزمن، كما يُعدّ الدكتور أيمن يوسف أحد المصابين والذي استطاع أن يقدم نموذجًا لقدرات وإمكانات تلك الفئة ولكل ذوي الهمم.
تتناول الندوة المسببات والعوامل الجينية والبيئة والنفسية لتلك المتلازمات، وتعرض نماذج التشخيص والعلاج الحديثة ووسائل الدمج الاجتماعي والوظيفي ونماذج العلاج السلوكي المعرفي وفقًا لآخر البحوث المتعلقة بهذا المجال ووفقًا لمنجزات مشروع الجينوم البشري، كما تعرض أهمية مفهوم الإعاقات غير المرئية وكل قضاياها وتحدياتها وآمال المصابين بها؛ سعيًا لإدراج هذا المفهوم في مدركات وثقافة المجتمع، وفي النظم الحقوقية والصحية والتشريعية أسوةً بالنظم المتطورة.
تأتي الندوة في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكل فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، هذا، وبالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، ندوة بعنوان: "مستقبل الذكاء الاصطناعي في العمارة والتصميم"، تقديم المهندس المعماري محمد شكري الخولي؛ استشاري التصميم، ويحاوره الأستاذ الدكتور خالد السيد الحجلة؛ أستاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وذلك يوم الخميس، الموافق 23 فبراير 2023، الساعة الثالثة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.
تركز الندوة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مستقبلية ومدى تأثيرها على الأدوات الاعتيادية في المنهج التصميمي. 

ذوى الاحتياجات الخاصة مكتبة الاسكندرية توعية فئات المجتمع الإعاقات غير المرئية متلازمات الفيبروميالجيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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