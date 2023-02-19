صراع البريميرليج.. مباريات مرتقبة تحسم اللقب بين أرسنال والسيتي

اشتدت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الجولات الماضية، بين أرسنال متصدر المسابقة ووصيفه مانشستر سيتي.

وتعثر السيتي الذي خطف الصدارة من أرسنال في الجولة الماضية، أمس في انطلاق الجولة الـ 24 بعدما تعادل أمام نوتنجهام فوريست وأعاد الصدارة للجانرز.

وكان السيتي قد تفوق على أرسنال في أول لقاء لهم في الدوري الإنجليزي من لقاء مؤجل منذ أيام على ملعب “الإمارات”، بنتيجة 3-1.

وعاد الجانرز للصدارة بعد فوز مثير أمام أستون فيلا بأربعة أهداف لهدفين، في لقاء قلب تأخره فيه في الشوط الثاني من هدفين لفوز بأربعة.

وتصدر أرسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن السيتي الوصيف وبأفضلية مباراة مؤجلة له.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المباريات المرتقبة التي قد تحسم وجهة البريميرليج في الأسابيع المقبل.

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد الجولة الـ 26

مانشستر سيتي ضد ليفربول الجولة الـ 29

أرسنال ضد ليفربول الجولة الـ 30

مانشستر سيتي ضد أرسنال الجولة الـ 33

أرسنال ضد تشيلسي الجولة الـ 34

أرسنال ضد نيوكاسل الجولة الـ 35

مانشستر سيتي ضد تشيلسي الجولة الـ 37

ماذا قال أرتيتا وجوارديولا بعد مباريات الأمس

وقال جوارديولا :" كان أداء ذكيا، لعبنا بشكل جيد للغاية ولكننا لم نسجل. في هذا المستوى يجب عليك أن تسجل ولهذا السبب أهدرنا النقاط".

وأضاف :"كان ينبغي أن ينتهي الشوط الأول 2 أو 3، تلقينا هدفا من فرصة وحيدة على المرمى. نشعر بالحزن وخيبة الأمل ولكن الطريقة التي لعبنا بها كانت جيدة للغاية".

وأردف: "اليوم أضعنا العديد من الفرص. هذا يحدث في كرة القدم. اليوم كنا أفضل من منافسنا ولكن علينا أن نسجل الأهداف. لم نفعل هذا لذلك يجب أن نلوم أنفسنا".

وقال ارتيتا لدى سؤاله بشأن ثقة لاعبيه في أنفسهم "أعتقد أنها عادت". وأضاف "عدنا بثقة أكبر من ذي قبل لأنه يتوجب عليك تحويل الأداء الجيد إلى نتائج إيجابية".

وأشار "أمام برينتفورد فعلنا ذلك لكننا لم نستطع الفوز بسبب قرار، وأمام مانشستر سيتي كنا نستحق ما هو أكثر من خلال الأداء الذي قدمناه، ولكن في الواقع هذا يحدث في كرة القدم، المباريات تحسم داخل منطقة الجزاء".

وأوضح "اليوم كان يتوجب علينا الخروج بنتيجة مغايرة ولايزال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تطوير، علينا أن نتحلى بقدر كاف من التواضع لرؤية هذه الأمور والتعرف على تلك الأمور والعمل عليها".

وختم ارتيتا بالقول "ليس علينا أن نبذل نفس القدر من الجهد في كل مباراة من أجل الفوز بها، الفوارق الصغير ينبغي أن تكون كافية للفوز بالمباريات بشكل متتالي في هذا الدوري، وعلينا أن نعمل على تحسين هذا الشق".