نائب بـ«الشيوخ»: إطلاق «الوثائقية» خطوة جادة لتنمية الوعى الوطنى

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الوثائقية" يمثل نقلة نوعية في الإعلام المصري، خاصة أنها حملت لواء الدفاع عن الوطن وخوض معركة الوعي، بالعديد من المبادرات والقنوات التي تستهدف توعية شباب الجيل الحالي بتاريخ بلادهم وتقديم جرعة تاريخية وفنية وثقافية وسياسية ووطنية، تهدف للتوعية بكم التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة وكيف تغلبت عليها إلى أن وصلت اليوم لحالة من الأمن والاستقرار.

وأكد الجندي، في بيانٍ له، أن الإنتاج الوثائقي كان لا بد من الاتجاه إليه، لا سيما في ظل محاولات الميليشيات الإلكترونية للجماعات الإرهابية التي تستهدف بث الأكاذيب والشائعات والتشكيك في تاريخ مصر، على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الأفلام التي ستقدمها الشركة المتحدة عبر تلك القناة ستحمل صرحًا معلوماتيًا ضخمًا عن تاريخ مصر وكل المواقف والأحداث والشخصيات التي حملها.

ولفت إلى أن هذه القناة ستحدث طفرة كبيرة فى عرض الأفلام الوثائقية، خاصة أنه تم بذل مجهودات كبيرة لكي تلقى إعجاب المشاهد المصري والعربي، وبكل تأكيد سيكون لها دور كبير في معركة الوعي والتوعية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مجموعة المتحدة كانت في صدارة وسائل الإعلام التي واجهت الشائعات من خلال الرد بشكل مستمر على أي أكاذيب أو تزييف للحقائق تبثها الجماعة الإرهابية، ومن ثمَّ أصبحت واجهة مشرفة للدولة المصرية وعرفت جيدًا الدور المنوط بوسائل الإعلام في أي مجتمع وهو الوعي، وكشف الحقائق بوضوح أمام الرأي العام، ودعا وسائل الإعلام المصرية المختلفة إلى تبني ذات النهج الوطني التوعوي في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الوطن.