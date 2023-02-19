حدث ليلاً| نجاة 12 من موت محقق.. و20 جنيهاً تودي بحياة شاب

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي.

«20 جنيهًا أودت بحياته».. والدة قتيل شبرا الخيمة تروي التفاصيل الواقعة

"ابني نور عيني فين؟"، هكذا بدأت أم قتيل شبرا الخيمة حديثها لـ"الدستور" تروي تفاصيل تلقيها خبر طعن نجلها "خالد عبدالله" صاحب الـ18 عامًا على يد صديقه المقرب بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي 20 جنيهًا.

قالت الأم خلال حديثها لـ"الدستور" وعيناها تمتلئان بالدموع إن نجلها يعولها بعد وفاة زوجها منذ 3 سنوات حيث إنه ينتهي من يومه الدراسي ويذهب للعمل بأحد المطاعم ليأتي بجميع احتياجاتها، مضيفة: "كان نور عيني هو اللي كان بيجيب كل حاجة ليا وماليش غيره".

وذكرت الأم أن الخلافات بدأت منذ عشرة أيام، حيث إن نجلها كان معتادًا على لعب البلايستيشن مع أحد أصدقائه "المتهم" ودائمًا كان بينهما رهان على من يخسر يدفع ثمن اللعب وهو 20 جنيهًا.

وأكملت الأم حديثها: إن نجلها هو من ربح الرهان وعندما طالب صديقه بدفع ثمن اللعب رفض ونشبت بينهما مشاجرة بالأيدي، وبعد مرور 10 أيام وأثناء رجوع نجلها من عمله تفاجأ بالمتهم ينهال عليه بثلاث ضربات في الصدر مستخدمًا "سلاحًا أبيض سكينًا" وفر هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي، مختتمة حديثها مطالبة بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم

«3 طعنات نافذة».. أول صور لـ«خالد» ضحية الـ 20 جنيها

حصلت «الدستور» على صور المجني عليه ويدعى «خالد عبد الله»، والذي قتل بـ 3 طعنات متفرقة بجسده من قبل صاحب محل بلايستيشن بمنطقة مسطرد، ويرجع السبب عندما رفض المجني عليه دفع 20 جنيهًا ثمن اللعب.

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«اطلع يا حمزة لأمك».. انتشال جثمان طفل غرق في مصرف كوتشنر بعد 144 ساعة بحث

شهدت قرية نيل التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة عقب سقوط الطفل حمزة في مصرف كوتشنر أثناء لهوه أمام منزله، واستمر البحث عنه في المياه نحو 144 ساعة إلى أن استطاع فريق من الغواصين انتشال جثمانه اليوم، وتشييعه إلى مثواه الأخير.

بدأت الواقعة بخروج حمزه ليلهو أمام منزلهم في عزبة نيل، كأي طفل بريء ولكن فوجئت الأم بسقوطه، في مياه مصرف كوتشنر، لتخرج مسرعة وسط حالة من العويل والصراخ.

نجاة 12 مواطنا من الموت فى انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر

أصيب 12 مواطنا، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى الى انقلاب السيارة ما أسفر عن إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.