مصرع أم و3 أبناء وإصابة الرابع إثر تسرب غاز موقد ببني سويف

لقيت أم وثلاثة من أبنائها مصرعهم وأصيب نجلها الرابع، اليوم الأحد، بعد تعرضهم للاختناق بعد تسرب غاز من موقد «التدفئة» داخل منزلهم ، بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقي اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل وثلاثة من أبنائها، وإصابة نجلها الرابع بعد تعرضهم للاختناق بعد تسرب غاز من موقد «التدفئة» داخل منزلهم بقرية قمبش بمركز ببا، ووجه على الفور بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين وفاة «ن.ج.ص» 50 سنة وأبنائها «ح.ج.م» 11 سنة، و«أ.ج.م» 26 سنة، «ن.ج.م»20 سنة، ولقوا مصرعهم جميعاً أثناء نقلهم وفور وصولهم إلي المستشفي وتم إيداع الجثامين الأربعة داخل مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين إصابة «ي.ج.م» 15 سنة وتم عمل كافة الإسعافات الأولية له داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف تحرياتها حول الواقعة.