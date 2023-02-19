منها أمسية شعرية لـ موسى حوامدة بالدولى للكتاب.. أمسيات فنية وثقافية

يحتشد اليوم الأحد 19 فبراير، العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية.

ففي الخامسة مساء، يحتضن المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، أمسية شعرية للشاعر الفسطيني موسى حوامدة.

وتتناول الأمسية مناقشة نقدية لديوان حوامدة والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت عنوان “جسد للبحر .. رداء للقصيدة”، ويشارك في الأمسية كلا من: الناقد العراقي عبد الوهاب عبد الرحمن، الناقد عبد الوهاب إسماعيل، ويدير الأمسية الكاتب حمدي عطية.

ــ حفل الفنانة نهى حافظ بقبة الغوري

وفي الثامنة مساء، يستضيف مركز إبداع قبة الغوري –بشارع الأزهر-، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائي للمطربة نهى حافظ.

تقدم نهى حافظ، ولأول مرة بقبة الغوري، مجموعة من أشهر أعمال الفنانة شادية والفنانة ليلى مراد، التي بقيت شاهدًا على عظمة إرثهم الفنّي ورسّخت في الأذهان حضورهم مع مرور الزمن.

جدير بالذكر أن نهى حافظ، صوليست بدار الأوبرا المصرية، تخرجت من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والمعهد العالي للموسيقى العربية، شاركت في العديد من حفلات دار الأوبرا المصرية، ومهرجان الموسيقى العربية.

ــ ورشة صناعة الأفلام بالموبايل للأطفال

وضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، تتواصل فعاليات ورشة “صناعة الأفلام بالموبايل” مع المخرجة نيفين شلبي. استكمالا لتدريبات كتابة أفكار الأفلام القصيرة والاستقرار على مشاريع التخرج من الورشة للمتدربين التي يقومون بتصويرها.

وفي العاشرة صباحا، تنطلق بمكتبة الإسكندرية، أولى فعاليات سلسلة من ورش العمل، والتي تقام تحت عنوان “أنت والكتاب والسايكودراما”، والتي تقدمها وتحاضر فيها الكاتبة نيللي بدوي، ودكتورة إيمان الزيات أخصائية العلاج بالفن.

ــ افتتاح العرض المسرحي "بيت روز " على الطليعة

وفي السابعة مساء، تحتضن قاعة صلاح عبد الصبور، بمسرح الطليعة، العرض المسرحي الجديد "بيت روز" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بقيادة المخرج عادل حسان.

ويأتي عرض "بيت روز" ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد"، وذلك بعد افتتاح عروض "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب، و"الملك الهمام وعصابة الضباع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وعرض "بعد آخر رصاصة " من إنتاج فرقة مسرح الغد، والذي من المقرر افتتاحه أيضا الأحد .

"بيت روز " من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، تمثيل "سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد "، تصميم ديكور وأزياء هبة الكومي، تصميم إضاءة محمود الحسيني (كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.