إسرائيل تشن غارة جوية ضد سوريا

سُمع دوي انفجارات، منذ قليل، في سوريا، تحديدًا داخل مناطق العاصمة «دمشق»، فيما قالت تقارير أولية إن إسرائيل شنت غارة جوية ضد تلك المناطق.

وكشفت تقارير أولية في سوريا عن هجوم إسرائيلي على منطقة دمشق، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

وتصدى الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء محيط دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تعرض سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي إلى هجوم من قبل إيران.

وكشفت تقارير، أمس الجمعة، عن أن السفينة الإسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرة طراز «شاهد 136» التابعة للحرس الثوري الإيراني.