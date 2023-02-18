الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تشن غارة جوية ضد سوريا

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

سُمع دوي انفجارات، منذ قليل، في سوريا، تحديدًا داخل مناطق العاصمة «دمشق»، فيما قالت تقارير أولية إن إسرائيل شنت غارة جوية ضد تلك المناطق.

وكشفت تقارير أولية في سوريا عن هجوم إسرائيلي على منطقة دمشق، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

وتصدى الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء محيط دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تعرض سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي إلى هجوم من قبل إيران. 

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إعلام: سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم فى بحر العرب

وكشفت تقارير، أمس الجمعة، عن أن السفينة الإسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرة طراز «شاهد 136» التابعة للحرس الثوري الإيراني. 

إسرائيل سوريا دمشق هجوم إسرائيلي غارة جوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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