السيطرة على حريق شقة سكنية بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على حريق شقة سكنية، بمنطقة العصافرة بحي المنتزه ثان، دون حدوث أي إصابات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد نشوب حريق بشقة سكنية فى عقار بشارع عبد المنعم رياض بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بالشقة المشار إليها ما أسفر عن التهام النيران لمحتوياتها بالكامل دون وقوع أي إصابات، فيما أشارت التحريات المبدئية إلى أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى، تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الجمرك، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.