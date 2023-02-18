شكرى: الجهود التنموية محل اهتمام الأفارقة

قال وزير الخارجية السفير سامح شكري، إن مصر مدعوة للمشاركة في مجموعة العشرين هذا العام، مؤكدًا أن كل القضايا الإفريقية سيتم التعبير عنها بقوة والرئيس عبدالفتاح السيسي، له تفاعله مع الرؤساء فيما يهم القارة الإفريقية.

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية"، على هامش مشاركته في القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي، أن الرئيس السيسي دائمًا يركز على التغير الذي يحدث عندما تتوسع القارة الإفريقية في تحقيق مشروعات البنية التحتية، والتواصل بين الدول الإفريقية فيما يفتح مجالات زيادة التبادل التجاري والاستفادة من منظومة التجارة الحرة، وهناك منظومة متكاملة تستطيع الدول الإفريقية تحقيق أهدافها التنموية من خلال المشروعات القائمة والمعتمدة من خلال "النيباد" أي"الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا".

وأكد أن "النيباد" يوجد فيه دفع كبير لدور المرأة والشباب والارتقاء بهم، والعمل على إسهامهم في وجود التنمية وخلق فرص العمل، موضحًا أن الجهود التنموية محل اهتمام وما حققته مصر خلال المرحلة السابقة مثال لذلك، وهناك أهمية لنقل التجربة المصرية في التوسع في المشروعات التنموية والبنية الأساسية، والأثر الذي عاد على المواطن المصري من ذلك.