السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

«أمير حدود داعش».. بداية نارية لقناة الوثائقية (إنفوجراف)

أمير حدود داعش
أمير حدود داعش

تنطلق قناة الوثائقية غدًا، الأحد، حيث يبدأ البث في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث أعلنت عن أن أول الأفلام التي سيتم بثها هو «أمير حدود داعش»، وهو عرض حصري.

وسيتم بث الفيلم في تمام الساعة التاسعة مساءً، غدًا الأحد، ويتحدث فيه أمير الحدود السورية لتنظيم داعش الإرهابي، وهو صيد ثمين وقع في قبضة الأجهزة المصرية.

ويكشف أمير حدود التنظيم الإرهابي عما حدث فى المنطقة على مدار 10 سنوات توغل فيها التنظيم. 

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تنطلق غدًا.. قائمة أفلام قناة الوثائقية (إنفوجراف)

وكذلك، يتحدث عن خبايا داعش منذ نشأته، وكيف استغل أمير التنظيم «أبوبكر البغدادي» مشاهد حرق الأحياء. 

الوثائقية قناة الوثائقية داعش أمير حدود داعش بث قناة الوثائقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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