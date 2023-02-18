السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عادل حمودة يشبه زيلينسكى بالروائى يوسف إدريس.. ما القصة؟

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحلى ببسالة كبيرة للغاية كونه يعترف بقدرات الأعداء والخصوم، حتى وإن كان يتمنى لهم الموت حرقًا في جهنم، موضحًا أنه كان يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يبدي إعجابه بتصريحات الرئيس الأوكراني حول قدرات روسيا، وعدم السخرية منه واستهان به وراهن على استسلامه قبل أن تبدأ الحرب.

 

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامجه «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه سمع ذات مرة من يوسف إدريس اعترافًا خفف من نرجسيته الشديدة المتفجرة، وذلك حينما سأله عن نجيب محفوظ، وكان رده «إنه عملاق الرواية العربية ومنافسته خسارة مؤكدة، لذلك ركزت جهدي في القصة القصيرة حتى تميزت فيها ونجوت من سطوة نجيب محفوظ على الأدب».

 

وأوضح الكاتب الصحفي، أن فيلد مارشال برنارد مونتجمري كتب في مذكراته أنه لم ينتصر على فيلد مارشال إرفين روميل في معركة العلمين إلا بعد أن نظر إليه باحترام ودرس مميزاته ونقاط ضعفه، وعندما انتحر روميل بسم السيانيد وصفه مونتجمري بأنه قائد عظيم، لكن ما يحدث في روسيا عكس ذلك، إذ روجت موسكو قبل الحرب انتصارها وقالت «إنها ساعات ويهرب زيلينسكي».

 

وتابع عادل حمودة: «هكذا بشرت الميديا الروسية شعبها وحكوماتها، لكن الساعات أصبحت أيامًا والأيام أصبحت شهورًا والشهور دخلت في حساب السنين، على خلاف كل التوقعات والتقديرات والتصورات مرت سنة على الحرب الروسية الأوكرانية، وكلمة السر هنا زيلينسكي».

زيليمسكي عادل حمودة يوسف إدريس بوتين الحرب الروسية

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