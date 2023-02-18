الموسيقار خالد حماد ضيف صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى.. الإثنين

يستضيف صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الموسيقار خالد حماد فى أمسية بعنوان "موسيقى الروح بين السينما والدراما"، ويقدمها المايسترو شريف محيى الدين مدير أوبرا الإسكندرية ويديرها محمد خطاب تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وتتخللها فقرات فنية لمجموعة من أعمال الموسيقار الضيف وذلك فى السابعة مساء الإثنين 20 فبراير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

جدير بالذكر أن الموسيقار خالد حماد من مواليد 1971، تخرج فى المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1995 والتحق بالمعهد العالي للسينما، شارك بموسيقى وألحان بعض الإعلانات التليفزيونية، ثم قام بوضع الموسيقى لبعض حلقات فوازير (حاجات ومحتاجات) لشريهان عام 1993 حتى شارك بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية وموسيقى بعض برامج الأطفال الشهيرة.