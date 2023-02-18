بمنحة مصرية.. وزيرا الري بمصر والكونغو يتفقدان «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية»

تنفذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، عدة مشروعات فى إطار التعاون مع دول حوض النيل ومنها الكونغو الديمقراطية، لدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

في هذا الإطار تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وإيف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية بتفقد "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا.

وصرح الدكتور سويلم، أن إنشاء هذا المركز يُعد نتاجاً للعلاقات القوية التى تربط البلدين الشقيقين، مشيرًا لدور هذا المركز في تحقيق الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات في دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن إنشاء هذا المركز يأتي انطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المركز هو أحد مكونات بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين والممتد حتى عام 2027، والذي يشتمل علي العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموي وذلك من خلال منحة مصرية تهدف لتعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.

ومن جانبها أعربت ماسودي عن سعادتها بزيارة الدكتور سويلم والتى تدل على علاقات التعاون القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأبدت امتنانها للمجهود الكبير المبذول من الجانب المصري لدعم الجانب الكونغولي، وتأكيدها على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي إنعكست إيجابياً على المواطنين الكونغوليين.