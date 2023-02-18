«نبيل الجميل في الصدارة».. تعرف على إيرادات السينما في موسم إجازة منتصف العام

تعيش السينما المصرية حالة انتعاشة فنية كبيرة في موسم إجازة منتصف العام، ويعرض الكثير من الأفلام داخل دور العرض، والتي جاء أبرزها، «أنا لحبيبي، أخي فوق الشجرة، نبيل الجميل أخصائي تجميل، المطاريد، الحب بتفاصيله، شلبي، جروب الماميز، إتنين للإيجار».

الدستور ترصد لكم إيرادات السينما المصرية الأسبوع الأخير

«أنا لحبيبي»

لم يتجاوز عرضه الأسبوع العاشر ومع ذلك تصدر فيلم "أنا لحبيبي" شباك التذاكر في الأسبوع الماضى، بإيرادات 448 ألف جنيه، أمس، ووصل حجم إيراداته منذ عرضه إلى 5,608,212 ج.م.

قصة فيلم أنا لحبيبي

تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي، حيث يتناول حياة ليلى، التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.

أبطال فيلم أنا لحبيبي

يشارك فى بطولة فيلم "أنا لحبيبى" كريم فهمى، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ مصر 7 2023 2,863,028 ج.م مصر 8 2023 2,745,184 ج.م المجموع 5,608,212 ج.م

أخي فوق الشجرة

احتل فيلم "أخي فوق الشجرة" المركز الثاني في إيرادات السينمات، بمبلغ 1,713,862 جنيه، عن الأسبوع الماضى، ووصلت إجمالى الإيرادات إلى 10,970,975، منذ عرضه في السينمات.

قصة فيلم أخي فوق الشجرة

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويحكى الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائى علاء الذى يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم أخي فوق الشجرة

يشارك في بطولة فيلم "أخى فوق الشجرة" رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، إسلام إبراهيم وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ مصر 5 2023 3,282,472 ج.م مصر 6 2023 3,613,225 ج.م مصر 7 2023 2,361,416 ج.م مصر 8 2023 1,713,862 ج.م المجموع 10,970,975 ج.م

فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

حصل فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» على المركز الثالث في حصيلة إيرادات الأسبوع بإجمالي: 1,495,384 ج.م ، بينما وصل حجم الإيرادات الكلية إلى 32,415,783 ج.م.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي التجميل

يشارك في بطولة فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى.

قصة فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

تدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ مصر 2 2023 10,888,464 ج.م مصر 3 2023 7,372,193 ج.م مصر 4 2023 3,966,434 ج.م مصر 5 2023 2,977,164 ج.م مصر 6 2023 3,464,937 ج.م مصر 7 2023 2,251,207 ج.م مصر 8 2023 1,495,384 ج.م المجموع 32,415,783 ج.م

فيلم «شلبي»

احتل فيلم «شلبي» المركز الرابع في حصيلة إيرادات الأسبوع باجمالي 998,999 ج.م، بينما وصل حجم الإيرادات الكلية إلى 13,640,648 ج.م.

قصة فيلم «شلبي»

تدور الأحداث حول الشاب صابر "كريم محمود عبدالعزيز"، الذي يعمل ببيت رعب بأحد الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثًا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

أبطال فيلم «شلبى»

فيلم «شلبي» بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز، ويشاركه الفنانة روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، إخراج بيتر ميمي، من تأليف مصطفى حمدي.

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ مصر 3 2023 4,297,263 ج.م مصر 4 2023 2,728,246 ج.م مصر 5 2023 2,162,117 ج.م مصر 6 2023 2,088,940 ج.م مصر 7 2023 1,365,083 ج.م مصر 8 2023 998,999 ج.م المجموع 13,640,648 ج.م

فيلم «المطاريد»

حقق فيلم المطاريد 884,519 جنيه ليحتل المركز الخامس فى تقيم الأسبوع، وحقق إجمالي إيرادات وصل إلى 4,409,074 ج.م.

أبطال فيلم «المطاريد»

أحمد حاتم وإياد نصّار وتارا عماد ومحمد محمود ومحمود حافظ ومحمود الليثى وتأليف صلاح الجهينى وإخراج ياسر سامي ويستعين فريق العمل ضمن أحداث الفيلم بصورة للفنان الراحل يونس شلبي والذي وظفه المؤلف على أنه والد أحمد حاتم والذي يوصيه على النادي الذي ورثه منه.

من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نصار، وإخراج یاسر سامي.

قصة فيلم «المطاريد»

فیلم "المطارید" یعرض حالیاً بجمیع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي یعود من أمريكا بعد وفاة والده لیبیع أملاكه في الأرياف، بما فیھا نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع ھذا النادي في العديد من المشاكل.

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ مصر 6 2023 2,278,024 ج.م مصر 7 2023 1,246,531 ج.م مصر 8 2023 884,519 ج.م المجموع 4,409,074 ج.م

فيلم جروب الماميز

وصل فيلم جروب الماميز إلى المركز السادس محققًا 600,623 ج.م الأسبوع الماضى، وحقق إجمالي إيرادات وصل إلى 1,595,059 ج.م

قصة فيلم جروب الماميز

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى اثنين منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

أبطال فيلم جروب الماميز

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

مصر 7 2023 994,436 ج.م مصر 8 2023 600,623 ج.م المجموع 1,595,059 ج.م

فيلم اتنين للإيجار

وصل فيلم "اتنين للإيجار" إلى المركز قبل الأخير في تصنيف الأسبوع بإجمالى 994,436 ج.م، وحقق 1,595,059 ج.م منذ بدء عرضه حتى الآن.

قصة فيلم اتنين للإيجار

تعتمد قصة فيلم "اتنين للإيجار" على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف: إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعي، ثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين.

أبطال فيلم اتنين للإيجار

فيلم "اتنين للإيجار" بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميرهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوى محمد علي وليلى عزالعرب وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري وإيناس مكي وناجي سعد، وظهور خاص للنجمة رانيا يوسف والنجم دياب، الفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي.

مصر 6 2023 919,978 ج.م مصر 7 2023 413,234 ج.م مصر 8 2023 175,364 ج.م المجموع 1,508,576 ج.م

الحب بتفاصيله

تذيل فيلم الحب بتفاصيله إيرادات الأسبوع بإجمالى وصل إلى 42,082 جنيه، وهو ما يعادل إيراداته منذ عرضه في السينمات.

أبطال فيلم الحب بتفاصيله

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبوسريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبدالسلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

قصة فيلم الحب بتفاصيله

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول "رامز" الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأة مسؤول عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتى ينال إعجابها.