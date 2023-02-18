بملايين الجنيهات.. إنشاء وتطوير عدد من المساجد بمحافظة القليوبية

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بإعمار بيوت الله في مختلف المحافظات وتجديدها، خاصة المساجد العتيقة التي خصصت لها ميزانية ضخمة بملايين الجنيهات، وتأتي مشروعات إحلال وتجديد عدد من المساجد في محافظة القليوبية، ضمن خطة الدولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وضمن مشروعات الدولة في محافظة القليوبية في تجديد المساجد، إحلال وتجديد مسجد الرحمة منطقة عرب إسماعيل بجزيرة بلى بنها.

مسجد الرحمة

شهد مسجد الرحمة منطقة عرب إسماعيل بجزيرة بلى بنها، بمحافظة القليوبية أعمال إحلال وتجديد، والتي تم تنفيذها في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي 2 مليون و500 ألف جنيه، على مساحة 500 متر وقد تم الانتهاء من كافة أعمال التجديد وتسليمه.

مسجد الرحمن الرحيم

ضمن المساجد التي تم تنفيذها حديثا في محافظة القليوبية مسجد الرحمن الرحيم بعزبة أبو خربوش بشبلنجة بإدارة بنها، والذي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على مساحة 200 متر، بإجمالي تكلفة مليون و 300 ألف جنيه.

مسجد الغربي

على مساحة 250 تمت أعمال إحلال وتجديد لمسجد الغربي بكفر فرسيس بإدارة بنها محافظة القليوبية، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 2 مليون جنيه.

مسجد الرحمن الرحيم بعزبة أبو خربوش

ضمن مشروعات الدولة المصرية في إنشاء عدد من دور العبادة، تم تنفيذ مسجد الرحمن الرحيم بعزبة أبو خربوش بشبلنجة بإدارة بنها، محافظة القليوبية، والذي تم تنفيذه في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة مليون و300 ألف جنيه، على مساحة 200 متر.

مسجد الغربي بقرية الحصافة

تم إفتتاح مسجد الغربي بقرية الحصافة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد إنتهاء أعمال الصيانة والتجديد وإعادة بناء دورة المياه، والميضة بالكامل وبناء مصلى للسيدات أعلاها، بالإضافة إلى تجديد وترميم ودهان المسجد من الداخل والخارج بتكلفة بلغت مليون جنيه على مساحة 900 متر.

مسجد أحمد موسى

شهد مسجد أحمد موسى بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، أعمال إحلال وتجديد شملت تطوير شامل وفرش سجاد جديد، وذلك بإجمالي تكلفة 3 مليون جنيه، على مساحة 320 متر، وتم تنفيذ أعمال التطوير في نوفمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسجد السلام بشبرا الخيمة

تمت أعمال إحلال وتجديد لمسجد السلام في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في نوفمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مشروعات الدولة المصرية في تطوير وتجديد دور العبادة، بإجمالي تكلفة 4 مليون جنيه، على مساحة 400 متر.

مسجد الغفور الرحيم

بإجمالي تكلفة 17 مليون جنيه، تم تنفيذ مسجد الغفور الرحيم بالعبور محافظة القليوبية، وذلك في نوفمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على مساحة 1500 متر.

مسجد الشرقي

ضمن المساجد التي تم إنشاؤها في محافظة القليوبية، مسجد الشرقي بشبين القناطر، على مساحة 350 متر وهو مكون من ثلاثة طوابق، بإجمالي تكلفة 5 مليون جنيها، وتم تنفيذه في أكتوبر عام 2021، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.