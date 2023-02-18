لحظة طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى (فيديو)

أعلنت إسرائيل طرد وفدها من أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، والتي تعقد في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا».

وبثت هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان» مقطع فيديو للحظة طرد الوفد، برئاسة شارون بارلي نائب مدير القسم الإفريقي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، من القمة الإفريقية.

إسرائيل تحاول إعادة وفدها إلى القمة الإفريقية

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وفدها برئاسة شارون بارلي نائبة مدير الشئون الإفريقية لديها، طُرد من قاعة الاتحاد الإفريقي، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وطلب رجال الأمن من الوفد الإسرائيلي مغادرة القاعة، خلال افتتاح أعمال قمة الاتحاد الإفريقي.

من جانبها، تحاول إسرائيل الضغط على الاتحاد الإفريقي لإعادة وفدها إلى المؤتمر بعد طرده بضغط من جنوب إفريقيا والجزائر، فيما أعربت الخارجية الإسرائيلية عن غضبها من تلك الخطوة.

وقالت وسائل الإعلام في إسرائيل إن طرد الوفد من قمة الاتحاد الإفريقي يعد إحراجًا دبوماسيًا، كما وصفته بـ«الحادث الخطير».