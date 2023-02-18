مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل أرض زراعية بالغربية

شهدت قرية نشيل بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، مصرع عامل يومية، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله، داخل إحدى الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبيَّن من التحريات والمعاينة الأولية مصرع عامل يومية يُدعى «الدسوقي الشحات رحم»، أثناء عمله باليومية، لرش محصول الكمون، داخل إحدى الأراضي الزراعية، صعقًا بالكهرباء، حال تجهيز إحدى المواسير، ورفعها عاليًا حدث تلامس مع أسلاك الضغط العالي.