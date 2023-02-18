السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل أرض زراعية بالغربية

جثة
جثة

شهدت قرية نشيل بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، مصرع عامل يومية، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله، داخل إحدى الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبيَّن من التحريات والمعاينة الأولية مصرع عامل يومية يُدعى «الدسوقي الشحات رحم»، أثناء عمله باليومية، لرش محصول الكمون، داخل إحدى الأراضي الزراعية، صعقًا بالكهرباء، حال تجهيز إحدى المواسير، ورفعها عاليًا حدث تلامس مع أسلاك الضغط العالي.

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء داخل الأراضي الزراعية بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض قاصر في أسيوط

خطأ للشناوى.. ماكابى ليليبو يسجل التقدم للهلال بمرمى الأهلى

«بي بي سي»: توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني في 2024

الشناوى يتصدى لركلة جزاء للهلال بدورى أبطال إفريقيا

محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير في سمنود

وقف فى الطابور وقطع تذكرة.. وزير الصحة يفاجئ وحدات وإدارات صحية بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة

طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى

بعد هجومها على سفينة إسرائيلية.. ما خطورة مُسيرات «شاهد 136» الإيرانية؟