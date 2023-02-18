السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

«الخارجية»: شكرى يلقى بيان الرئيس السيسى حول «السلم والأمن» أمام القمة الإفريقية

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري يترأس وفد مصر المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار، في تصريحات صحفية لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»، إلى أن قمة هذا العام تكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمات المتوالية التي مر بها العالم علي مدار العام الماضى، والتي مازالت الدول الإفريقية تعانى من آثارها الممتدة، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الغذاء، والآثار المدمرة لظاهرة تغير المناخ، والتداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا، فضلًا عن تصاعد أعمال العنف والإرهاب في القارة وتفاقم آثار الجفاف والفيضانات بعدد من دولها.

سبل تفعيل التجارة الحرة القرية

وأوضح أن القمة، التي تأتى تحت عنوان «تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية»، سوف تناقش سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وإزالة المعوقات التي تعترى عملها، كما ستشهد استعراض تقارير عدد من القادة المعنيين بعدة ملفات يشرفون على تنفيذها وتفعيلها علي مستوى القارة.

وكشف السفير أبوزيد، أن شكرى سوف يلقى بيان الرئيس السيسى حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن، كما سيلقى وزير الخارجية كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي في اجتماع لجنة رؤساء الدول الإفريقية المعنيين بتغير المناخ «كاهوسك». 

وحول الأولويات المصرية خلال قمة الاتحاد الإفريقي، أوضح المتحدث الرسمى أنها تتمحور حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية الدولية وتأثيرها على القارة، وتكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومواجهة التحديات المرتبطة ببنية السلم والأمن، وتعزيز جهود وقدرات الدول الإفريقية فى مجال مكافحة الإرهاب.

السيسي مصر شكرى السفير أحمد أبو زيد الخارجية وزير الخارجية

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