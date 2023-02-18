السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية «الاختلاس» بالقابضة للنقل البحرى والجوى إلى أبريل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية اتهام مدير مخزن وأمين مخزن بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والجوي، لتسهيلهما استيلاء صاحب شركة على المال العام ملك الشركة بمبلغ تخطى الـ4 ملايين جنيه، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل المقبل لورود التقرير.

 صدر القرار، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين حسن عبدالخالق قنديل، ومصطفي منصور غربي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكشف أمر الإحالة الخاص، عن أن المتهمين "س. ف "،  مدير مخزن لشركة مصر للتجارة الخارجية، و"أ.ع "، أمين مخزن بذات الشركة، و"ك . أ "، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، لأنهم في غضون أعوام من 2018 حتى 2021، المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين الأول "مدير مخزن مسطرد التابع لشركة مصر للتجارة الخارجية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والجوي"، والثاني "أمين عهدة مخزن مسطرد التابع لشركة مصر للتجارة الخارجية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والجوي"، سهلا للمتهم الثالث بدون وجه حق على أموال جهة عامة "شركة مصر للتجارة الخارجية محل عملهم".

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني قاما بتسهيل استيلاء المتهم سالف الذكر وبدون وجه حق وبنية التملك على كمية 336.597 طن من صنف الصفيح الخام المستورد المبين وصفًا بالتحقيقات، والبالغ قيمته 4241903 جنيهات "أربعة ملايين ومائتان وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة جنيهات"، والمملوك لجهة عملهما أنفة البيان، وكان ذلك حيلة بأن أثبتا زورًا صرف كميات أقل من الكميات الفعلية المنصرفة للمتهم الثالث، وذلك بسجلات الشركة لإخفاء الجريمة مما مكن الأخير من الاستيلاء علي تلك الكميات.

جنايات شبرا مدير مخزن امين مخزن القابضة المستشار أمير فايز حنا

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