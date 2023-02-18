محافظ أسوان: إنهاء 90% من مشروع «ممشى أهل مصر» بكورنيش النيل

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن إنهاء 90 % من المستوى الأول لمشروع «ممشى أهل مصر» بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، والجاري تنفيذه بطول 4 كم، والذي بدأ في مطلع ٢٠٢٢، ومخطط إنهاؤه في منتصف العام الحالي لمدة ١٨ شهرًا ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتي لم تشهدها منذ عام ١٩٦.

وتابع محافظ أسوان، أن المشروع يضم 3 مستويات طبقًا للطراز الفرعوني والنوبي بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، بالإضافة إلى ممشى زجاجي لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة، مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان.

ولفت اللواء أشرف عطية، إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كم بكورنيش النيل الجديد تواكبًا مع تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة حيث تم استخدام المواد المحجرية المحلية فى المشروعيين، وخاصة الجرانيت والرخام، مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثى يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كم، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل المدينة.

وأوضح أن إحلال وتجديد البنية التحتية شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء حيث سيتم بالتوازى إنهاء التشطيبات النهائية بالكورنيش والمتمثلة في تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار.

جاء ذلك استكمالاً للجهود المبذولة من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد، وأيضاً التطوير والتحديث والتجميل ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة مدينة أسوان، وأيضًا مدينة إدفو.