السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الطريقة العزمية تنظم احتفالية بمناسبة مولد مؤسسها «الإمام أبو العزائم»

الطريقة العزمية تحتفل
الطريقة العزمية تحتفل بمولد مؤسسها بمسرح جراند طيبة اليوم

أعلنت الطريقة العزمية والاتحاد العالمي للصوفية، اليوم السبت، تنظيم احتفالية دينية كبرى،  بمناسبة مولد مؤسس الطريقة العزمية  محمد ماضي أبوالعزائم، وبحضور عدد كبير من الشيوخ والعلماء، حيث من المنتظر مشاركة 10 آلاف مريد في هذه الفعاليات الكبرى التي تنظمها الطريقة العزمية كل عام بحضور قيادات صوفية ودينية. 

ويشارك في الاحتفالية الدكتور علاء الدين أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للصوفية، والدكتور عبدالحليم العزمي الأمين العام للاتحاد العالمي للصوفية، والدكتور عمر البسطويسى سكرتير الاتحاد العالمي للصوفية ورئيس مكتب شيخ الأزهر سابقا، والدكتور جمال أمين، والشيخ سميح قنديل، والشيخ قنديل عبدالهادى، وعدد آخر من الدعاة والعلماء. 

وقال الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للصوفية، إن الاحتفال بمولد الإمام محمد ماضي أبو العزائم، له قدسيه خاصة عند أتباع ومريدي الطريقة العزمية، حيث يأتي المريدين من كل أنحاء مصر للمشاركة في الفعاليات الكبرى التي تنظم في ذكرى هذا القطب الصوفي الكبير الذي نشر الفضيلة وحارب الرذيلة. 

وأوضح أبو العزائم في تصريحات لـ«الدستور» أن الإمام أبو العزائم يلقب بالإمام المجدد نظراً لتجديده الدين الإسلامي ووضعه لبعض الأسس الإسلامية الهامة وخدمت الإسلام خدمة عظيمة، فضلا عن محاربة للاستعمار الإنجليزي وتصديه لأصحاب الفكر المتطرف. 

مسرح جراند طيبة الطريقة العزمية تنظم احتفالية كبيرة

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