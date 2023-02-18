السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي رئيس جهاز تنمية مدينة السادات الجديد

رئيس جهاز مدينة السادات
رئيس جهاز مدينة السادات ومحافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام، المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات الجديد، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون الدائم والمشترك بين المحافظة وجهاز تنمية مدينة السادات والسعي نحو دفع عجلة التنمية بكافة المجالات الحيوية المهمة.

ورحب محافظ المنوفية برئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مقدمًا له التهنئة على توليه مهام منصبه الجديد ومتنميًا له دوام التوفيق، مشيرًا إلى أن مدينة السادات تُعد الظهير الصحراوي للمنوفية، وتتميز بكونها واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار لما تمتلكه من فرص استثمارية متميزة تجعلها بيئة خصبة للاستثمار، ولا سيما إقامة العديد من المشروعات الصناعية الكبرى العملاقة، مما تسهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة وتوفير فرص عمل جادة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق للتوسع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتقديم خدمات أفضل لقاطني المدينة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض موقف المشروعات القائمة بمختلف القطاعات، وأكد رئيس الجهاز حرصه على مدى التعاون الوثيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ودعم الجهود التنموية التي تشهدها المحافظة على كل الأصعدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المنوفي.

استعراض موقف الاهتمام المشترك التنمية المستدامة أشرف فتحي استعراض أبو ليمون المهندس أشرف فتحي محمود

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وائل لطفي

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