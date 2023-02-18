بسنت علي تفوز بلقب ملكة جمال الأناقة لعام 2023 (صور)

فازت بسنت علي محمود بلقب ملكة جمال الأناقة لعام 2023 في نسخته الثامنة، في الحفل الذي أقيم مساء الأمس تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، في قاعة الأوبرا في نادي الطيران المدني.

وبدأ الحفل بتكريم اسم الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي كأيقونة للجمال والأناقة بالسينما المصرية لعام 2023.

قام محمود نجاح، بتسليم درع التكريم للدكتور سامي أزاد - زوج غادة نافع كريمة الراحلة ماجدة- والذي قال " تستحق الاختيار لهذا اللقب، فلقد كانت أنيقة، حتى في أسلوبها بالكلام، فمثلما يراها الجمهور على الشاشة هي على ذلك الحال في الطبيعة، وكانت ناجحة جدا في اختياراتها، حتى في طريقة أناقتها وهي في المحافل والمهرجانات الدولية، فكانت تختار لكل مكان لون وشكل لبس معين، وكان ذلك صعبا بعض الشيء، خاصة وأنه في ذلك التوقيت لم يكن هناك ستايسلت والأمور الأخرى، ولا مجال للمقارنة بين أناقة الماضي والوقت الحالي".

وعن سبب تغيب ابنتها عن الحضور وتسليم الجائزة " تم التواصل بالفعل مع غادة ولكن للاسف بسبب مرضها الشديد، بادرت بطلب الحضور لتسلم التكريم نيابة عنها، فهذا أمر يسعدني فـ "ماجدة" نجمة كبيرة، واختيار ادارة المهرجان لتكريمها، فهي فكرة حلوة وكونهم فكروا في هذا التكريم عن دراسة".

وحول هذا التكريم قال محمود نجاح رئيس المسابقة: "هو تقليد جديد بدأنا في تنفيذه هذا العام من خلال إهداء كل دورة من دورات المسابقة إلي أيقونة من أيقونات الأناقة في السينما المصرية في عصرها الذهبي من خلال نجمات تلك الفترة واخترنا النجمة الكبيرة الراحلة ماجدة الصباحي، والتي لها باع طويل في السينما كممثلة ومنتجة، ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وقامت بدور بارز في جمعية السينمائيات، واعتبرت من أبرز الممثلات في السينما المصرية".

وقامت المتسابقات بمجموعة من العروض الخاصة بالموضة وإحياء موضة فنانات الزمن الجميل وأناقتهن من خلال فقرة Miss Egypt 50 كنوع من الابداع للفتيات من خلال تصميم كل فتاة لموديل فستان مستوحي تصميمات العصر الذهبي، وقامت كل فتاة بعرضه بنفسها علي المسرح، وذلك تحت إشراف مصممة الأزياء سمر مسعد، بالإضافة إلى فقرة غنائية قدمتها المطربة المصرية شيماء ناجي.



كما قدمت تمارا ماضي الفائزة بملكة جمال الأناقة للسياحة أو Miss Tourism بتنفيذ مشروعًا مميزًا عن أهمية نشر العلم من خلال مشروع خيري سياحي في جميع محافظات مصر وسيبدأ المشروع من محافظتها الأم الأسكندرية، ووعدت كل المتواجدين بتنفيذه بعد نجاحها بالحصول علي هذا اللقب، مؤكدة إنه مسئولية كبيرة علي عاتقها خاصة مع سنها الصغير، حيث تؤكد بنود المسابقة علي أن يكون لدى الفائزة بهذا اللقب مشروع تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر سياحياً إلى جانب وجود مشروع تسعي لتنفيذه لخدمة المجتمع والمساهمة في تنميته مثل الأعمال الخيرية.



كما تم تتويج ٤ متسابقات بألقاب الوصيفات وهن الوصيفة الرابعة هي دينا مصطفي، والوصيفة الثالثة هي مارينا وليام، والوصيفة الثانية هي المتسابقة أميرة، والوصيفة الأولى هي ماريز ألفونس، أما الفائزة بلقب Top Model المتسابقة نورين، وقد تم اختيار المتسابقات لتلك الألقاب من بين 15 فتاة تم تصفيتها بالأمس، وحصلت نور أحمد علي لقب Miss 50، وهو لقب جديد استحدثناه من خلال فقرة جديدة هذا العام تحت اسم Miss Egypt 50 كنوع من الابداع للفتيات من خلال تصميم كل فتاة لموديل فستان مستوحي تصميمات العصر الذهبي، وستقوم كل فتاة بعرضه بنفسها علي المسرح، وذلك تحت إشراف مصممة الأزياء سمر مسعد، وكان عليه درجات بإختيارات اللجنة ضمن المسابقة".



وأكد نجاح أن المسابقة هذا العام تقدم لها ما يقرب من 1000 فتاة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالمسابقة، وتم قبول 650 فتاة منهم، وخلال تصفيات استمرت علي مدار 6 شهور وصل العدد إلي 15 فتاة فقط، وذلك بعد إجراء المقابلات في المرحلة ماقبل الأخيرة، وتدريبات للمتسابقات بمساعدة أخصائية إدارة مظهر وتحليل السلوك ريهام الهواري، ليتم اختيار الفائزات".



وبالعودة إلي المسابقة أشار نجاح إلى أن أبرز شروط للمسابقة هي الترشح ألا يقل الطول عن 165 سم، وأن يكون الوزن مناسب مع الطول وفقاً للمعايير الدولية، ويتراوح سن المتسابقة ما بين 17 إلي 28 سنة ليس أكثر، وأن تكون حاصلة علي مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، وتجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وان تكون حسنة المظهر واللباقة وأن تجيد المتسابقة الحديث ولديها موهبة سواء فنية أو رياضية، وكذلك تكون نشطة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي.