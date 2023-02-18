«القاهرة الإخبارية» ترصد أهم أهداف قمة الاتحاد الإفريقى بإثيوبيا

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» أهم أهداف القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي المُقامة في أديس أبابا.

وقال الإعلامي أحمد بشتو، إن أديس أبابا تستضيف القمة وسط تحديات كبيرة تعصف بالعالم خصوصًا القارة الإفريقية، مؤكدًا أن جدول القمة مكثف ومثقل بملفات شائكة وطموح شعوب القارة نحو مستقبل أفضل وآمن ومستقر.

وأشار إلى أن تسريع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هو شعار القمة في دورة هذا العام باعتباره هدفًا استراتيجيًا لدول القارة السمراء، من أجل حشد الموارد اللازمة والخدمات في القارة والاستثمار بشكل مكثف، وأن هذا سيكون محور نقاش القادة خلال أعمال القمة.

وتابع: «من أبرز أهداف القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي أيضًا، تطوير البنية التحتية المادية والرقمية؛ لتسهيل الحركة الحرة للسلع والخدمات بين دول القارة، بالإضافة إلى زيادة التجارة البينية والذي يعتبر هدفًا تسعى إليه إفريقيا».

القمة الإفريقية في أديس أبابا تناقش عددًا من الملفات المهمة للقارة

وأكد أن قضية الأمن الغذائي التي تفرض نفسها إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تتصدر أجندة عمل القمة، متابعًا: «القمة تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلع من الخارج خاصة الغذائية».

وأتم: «الإرهاب أيضًا من أهم القضايا التي تناقشها القمة، حيث تعاني دول غرب إفريقيا من العنف والهجمات الدامية بسبب انتشار الجماعات الإرهابية».

يُشار إلى أن الاتحاد الإفريقي هو منظمة دولية تتكون من 55 دولة، وتأسس في التاسع من يوليو في عام 2022، خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية.