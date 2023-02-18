السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفى وقف «الدعم الاستثنائى» على التموين بدءًا من الشهر المقبل

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءًا من الشهر المقبل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءًا من الشهر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ٨,٥ مليار جنيه، مُوضحةً أنه يتم صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية من كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي والشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. 

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]). 
 
 

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