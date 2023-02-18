السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. «صحة الشيوخ» تناقش إحلال وتجديد عدد من المستشفيات في قنا والبحر الأحمر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تستأنف لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، عقد اجتماعاتها النوعية، غدًا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، بعقد اجتماعين لمناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمه من النواب، بشأن إحلال وتجديد عدد من المستشفيات.

ويتضمن الاجتماع الأول للجنة، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد، بشأن سرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى رمد قنا.

وتبحث "صحة الشيوخ"، خلال الاجتماع الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحيم كمال، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال مستشفى رأس غارب المركزي، بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في اجتماعين منفصلين، بعد غد الإثنين، عددًا من المقترحات برغبة بشأن إنشاء وتجديد المستشفيات.

ويتضمن الاجتماع الأول: مناقشة الاقتراح برغية المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن إنشاء مستشفى لليوم الواحد كبديل عن الوحدة الصحية بصفط اللبن.

كما يتضمن الاجتماع الثاني: مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي، بشأن السرعة البدء في إنشاءات مستشفى فارسكور.

لجنة الصحة والسكان مجلس الشيوخ علي مهران النواب المستشفيات

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