الاستعلام عن مخالفات المرور وكيفية السداد، مع صباح كل يوم يبحث العديد من المواطنين من مالكي السيارات عن مخالفات المرور الخاصة بمركباتهم، وكيفية الاستعلام عم مخالفات المرور وكيفية السداد لعام 2023، من أجل دفع المخالفات وتجديد الترخيص الخاص بهم.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور

وحرصًا على القارئ نوضح خلال التقرير التالي، رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وكيفية السداد 2023.

تقدم وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وكيفية السداد وذلك من خلال موقع النيابة العامة، وموقع وزارة الداخليةـ وذلك تيسيرًا على المواطنين، واختصار للوقت من خلال استخدام الانترنت للحصول على الخدمات.

ويقوم المواطن بالدخول على موقع النيابة العامة على جوجل، ومن خلال اللوحة الرئيسية لموقع النيابة العام تظهر عدة خدمات يقدمها الموقع منها خدمات نيابات المرور بالضغط على الخدمة تظهر أيقونة توضح أن موقع النيابة العامة يقدم خدمات نيابات المرور وهي خدمه الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

منها الاستعلام عن مخالفات المرور، وتحتوي على مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة

وباختيار مخالفات رخص المركبات

يتم إدخال رقم الرخصة، عبارة عن حروف وأرقان أو أرقام فقط.

وبعد ذلك الضغط على إجمالي المخالفات لتظهر المخالفات الموجودة على السيارة.

كما يمكن للمواطن اختيار خدمة الدفع لمخالفات المرور ومن بينها الدفع الالكتروني أو الدفع عن الاستلام.