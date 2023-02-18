محافظ أسيوط ومسئولو دار الهندسة يبحثان موقف مشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللواء مجدي أحمد محمود، مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، والمهندس محمد ماهر، منسق المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن، بالإضافة إلى بحث المقترحات وإجراءات تلافى أي ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع كل الجهات المنفذة للمشروعات، وذلك ضمن اجتماعاته المستمرة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعرض مسئولو دار الهندسة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى والنجوع ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما تم رصده من ملاحظات، من خلال المعاينات والمتابعة الميدانية للمشروعات، فضلا عن متابعة أعمال توصيل المرافق لها بالتنسيق مع كل القطاعات.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي دار الهندسة بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات التنفيذية المعنية لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ كل المشروعات لنهوها في توقيتاتها المحددة مسبقاً، لافتاً إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كل الإمكانات لنهو الأعمال افي أسرع وقت ممكن للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً فحص ومراجعة كل المشروعات قبل استلامها.



وأكد المحافظ استمرار جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بكل القرى والنجوع لمتابعة نسب وحدة التنفيذ وتذليل كل العقبات لسرعة نهو الأعمال، وفقا للخطة الزمنية لها بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير مسئولي دار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق وتقديم كل الدعم ورصد أي ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كل الجهات المنفذة للمشروعات، لافتاً الى لقاءاته المتكررة بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، ومعرفة الأولويات في تنفيذ المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة لهم وإشراكهم في صياغة خطط التنمية، وفقا للاحتياجات الفعلية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروعات تطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بعدد 7 مراكز، يبلغ عددها 2000 مشروع تم ويجرى تنفيذها التي تمثلت في مجمعات خدمات المواطنين والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه، والاسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، والكبارى والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا بين (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكل المشروعات بلغت 44 مليار جنيه.

جانب من الاجتماع