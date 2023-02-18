ارتفاع أسعار العملات الرقمية اليوم السبت
ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم السبت 18 فبراير 2023، وصعدت بيتكوين من مستوى 22 ألف دولار إلى نحو 24 ألف دولار.
وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاع بنسبة 3.90%، ليصل 24.637.9 ألف دولار، كما ارتفع عملة "إيثريوم" بنسبة 2.54% دولار مسجلة 1.698.45 دولار، وارتفع عملة "كاردانو" بنسبة 2.59% لتسجل 0.4039 دولار.
وارتفع عملة "سولانا" بنسبة 89. 3% لتسجل 452. 23 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 2.71%، لتصل إلى مستويات 0.088195 دولار، وارتفعت "شيبا" بنسبة 2.39% إلى مستويات 0.01330 دولار، والعقود الذكية "AV AX" في حدود 4.66% إلى مستويات قرب 19.78 دولار.
وتراجعت عملة "تيرا" بنسبة 24. 3% إلى مستويات 0.001711 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 87. 6% إلى مستويات 6476 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 2.00% إلى مستويات 0.39491 دولار.