السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

من بينها الاحتفال بـ«الإسراء والمعراج».. أمسيات فنية وثقافية اليوم

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

ما بين أمسيات فنية للاحتفال بذكري الإسراء والمعراج، وأخرى ثقافية لمناقشة أحدث ما جادت به المطابع، يحتشد اليوم السبت 18 فبراير بالعديد من الأنشطة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي التاسعة صباحًا، تنطلق أعمال المؤتمر السادس «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتنمية المستدامة في مصر»، والذى ينظمه المعهد القومى للملكية الفكرية بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.

افتتاح معرضي «للفن ضوء» و«أجواء مصرية»

وفي السادسة مساءا، يفتتح بدار الأوبرا المصرية، معرضين تشكيليين، معرض فردي خاص بعنوان «تجليات مصرية» للفنان مصطفي الدواخي، ومعرض جماعي بعنوان «للفن ضوء»، بمشاركة 70 فنانة وفنان تشكيلي من اليمن.

يليها في الثامنة مساء، يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الأسكندرية، حفل إنشاد ديني للاحتفال بذكري الإسراء والمعراج، والذي تحييه فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام. 

يتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة منها ليالي رسول الله، النبي عربي، أم البشاير، مدح الرسول، إبتهالات، ليلة الإسراء، قمر، خد بإيدي، يا سيد السادات، كن مع الله، ألف ألف صلاة، في حب الله، روح الوجود، نبينا هادينا، ختام الأنبياء، أسماء الله الحسني، وغيرها.

«التخت العربى» على مسرح الجمهورية

كما تقدم فرقة التخت العربي بقيادة الدكتور ياسر معوض حفلًا في الثامنة مساء على مسرح الجمهورية، ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الموسيقي العربية الشهيرة لكبار المطربين منهم أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، محمد فوزى، فريد الأطرش، فايزة أحمد، نجاة وغيرهم.

وفي الخامسة مساء، يستضيف المركز الدولي للكتاب، أمسية جديدة من أمسيات فريق المناقشة، حيث يتناول المجموعة القصصية «مثل واحد آخر»، للكاتب سيد الوكيل.

وفي السادسة مساء، تعقد بجمعية محبي الفنون الجميلة، أمسية حول الفنان التشكيلي الراحل عبد الهادي الجزار، ويشارك فيها الدكتورة أمل نصر، والدكتور أحمد نوار.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يعقد بمركز محمود سعيد للمتحف بالأسكندرية، لقاء بعنوان «مدرسة الإسكندرية وأثرها في الفن المصري المعاصر»، ويتحدث فيه الدكتور محمد شاكر، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

وفي الخامسة مساء، تستضيف مكتبة مصر الجديدة بالعروبة، ورشة للناشرين تحت عنوان   "الصنعة من الألف إلى الياء" والتى تتناول صناعة وإنتاج ونشر الأدب بكل المراحل التي تمر بها لتوضيحها للقارئ والتأكيد على أن عملية الشراء المستمرة للكتاب الورقي هي الضامن الحقيقي لاستمرار الصنعة.

وفي السادسة مساء، يعرض بنادي سينما الجزويت بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل Lost in Translation ، أو «ضائع في الترجمة»، من إخراج صوفيا كوبولا، والفيلم من إنتاج عام 2003.

‏حاز الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو، كما ترشح للأوسكار عن أفضل فيلم و أفضل ممثل ومخرج، كما حصل على جائزة البافتا لأفضل ممثل وممثلة وأفضل مونتاج.

تدور أحداث الفيلم حول نجم هوليودي يعيش خفوت نجوميته  ركود علاقته بزوجته، يتقابل شابة تعاني من إهمال زوجها و تجلس بمفردها في فندق في بلد بعيدة عن عالم كلاهما، يسكتشفان الشغف وتجديد الحب بين بشر وشوارع وبنايات تحتوي مغامرتهم العابرة.

الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أمسيات فنية وثقافية معرض تجليات مصرية معرض للفن ضوء ورشة الصنعة من الألف إلي الياء

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