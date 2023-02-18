أمير طعيمة يعلن قرار مفاجىء للشركة المتحدة بشأن متسابق«الدوم» أحمد الشوالى

أعلن الشاعر أمير طعيمة، عضو لجنة تحكيم برنامج الدوم في مسابقة الغناء، عن رسالة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن المتسابق أحمد الشوالي من حلايب.

وقال أمير طعيمة: "إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحرص على الاهتمام بثقافتنا الموسيقية الموجودة في كل أنحاء الجمهورية، وبتوصيل صوت كل المواهب الموجودة في كل مدن مصر".

وأوضح أنه على الرغم من خروج المتسابق أحمد الشوالي من المسابقة، إلا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت أن يستمر في التدريب مع محمد أبو الخير لنهاية البرنامج، وسوف تتاح له الفرصة في الحلقة النهائية أن يقدم أغنية، وهي رسالة من الشركة المتحدة لكل مدن مصر بمدى الاهتمام والحب لهم".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج «الدوم» كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.