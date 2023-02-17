الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الشناوى: «كابيتانو مصر» فرصة عظيمة لاكتشاف المواهب

محمد الشناوى
محمد الشناوى

وصف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، برنامج "كابيتانو مصر" بأنه فرصة عظيمة أمام المواهب الشابة لإبراز إمكانياتهم.

وقال، خلال برنامج "كابيتانو مصر" والمذاع عبر قناة "ON E": "سعيد جدًا بتواجدي في برنامج كابيتاتو واحنا كنا في مكانكم بالضبط وكنا نتمنى الفرصة تأتي لنا، وفي الماضي لم تُتح لنا الفرص الموجودة حالياً".

ووجه الشناوي رسالة لمواهب كابيتانو مصر، قال فيها: "خلي عندكم طموح عشان توصلوا ونفذوا تعليمات المدرب، وأنا زمان تعبت عشان أوصل للي أنا، والموضوع مش بعيد".

"كابيتانو مصر"

بدأت فعاليات الحلقة الثامنة عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

محمد الشناوي كابيتانو مصر

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