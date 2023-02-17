الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «صاحب كشك» بتهمة الاتجار فى العملة بالموسكى

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس تاجر عملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحري حول نشاط المتهم.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام “صاحب كشك - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى” بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالكشك ملكه وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية" وهاتف محمول. 

وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتجار بالنقد الاجنبي الاتجار بالنقد الأجنبى النقد الأجنبي

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