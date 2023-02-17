يتقاضى 48 مليون جنيه.. تسريب عقد مصطفى شلبى مع الزمالك (مستندات)

حصل "الدستور" على نسخة من عقد مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي انضم إلى صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.

وتسرب عقد اللاعب الذي انضم إلى الزمالك قادمًا من إنبي بداية الموسم الجاري.

ووفقًا للعقد المُسرب فإن قيمة شراء مصطفى شلبي من إنبي تبلغ 23 مليون جنيه ويحصل على راتب قدره 48.2 مليون جنيه في 4 مواسم مدة عقده مع الزمالك.

وتبلغ قيمة راتبه في السنة الأولى 10.7 مليون جنيه، و11.5 مليون جنيه في السنة الثانية، بينما يحصل في السنة الثالثة على 13 مليون جنيه وهي نفس قيمة السنة الرابعة.

وكان مصطفى شلبي قد شارك في 11 مباراة هذا الموسم مع الزمالك، سجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.