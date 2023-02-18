سعر الذهب اليوم السبت 18 فبراير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم السبت 18 فبراير.. يتصدر محرك البحث جوجل، حيث يكون عليه بحث كبير من قبل عشاق الذهب عن أسعاره إلى أين وصلت، خاصة وإن تجارة الذهب الأهم بالسوق المصرية وأيضا السوق العالمية، كما وإنها تهم جميع الفئات الاجتماعية.

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سعر الذهب اليوم السبت 18 فبراير 2023 في مصر بدون مصنعية

"الدستور" ترصد في السطور التالية سعر الذهب اليوم السبت 18 فبراير 2023 في مصر بدون مصنعية

يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الذهب في مصر بيع وشراء اسعار الأونصة الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية حيث العرض والطلب.

سعر الذهب اليوم فى مصر

تتم متابعة سعر الذهب فى مصر اليوم على مدار عام 2023 ومواكبة التغيرات الطارئة عليه لحظة بلحظة اسعار الذهب الآن لكل من الأعيرة المختلفة (24-22-21 -18-14-10) حيث الأهم والأكثر تداولاً.



سعر الذهب اليوم السبت في مصر

تشهد البورصة المصرية انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك تفاقم الإقبال وشراء المستثمرين في الذهب في مص.



أسعار الذهب اليوم السبت الذي يوافق 18 فبراير في مصر:

سجل جرام الذهب عيار 18 سجل 1444 جنيها.

كما وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1685 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل 1925 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 14485 جنيها.



أسعار الذهب السبت بدون مصنعية :

يوجد هناك فرقًا في سوق الذهب في جمهورية مصر العربية بين سعر الذهب المستخدم في مصر وسعر الذهب مصر غير المستخدم ، حيث يتم خصم آلية الصنعة من الذهب المستخدم.

ويُضاف مصنعية الذهب إلى سعر الجرام الواحد تكلفة ، كما إنها تختلف من شركة لاخري باختلاف المصنوعية.

العوامل التي يتأثر بها أسعار الذهب في مصر:

طفرة جنونية ضربت أسعار الذهب في مصر وقد حدث ذلك لبعض الأسباب والتى كان أبرزها سعر العملة المحلية، يليه عامل سعر الدولار، حيث يقابل انخفاض قيمة سعر الجنيه المصري مع قلة الموارد داخل البلاد، وارتفاع تكلفة الجرام الواحد من الذهب في مصر، وكذلك سعر السبائك الذهبية اليوم في مصر ، وبالتالي ارتفع سعر الجنيه الذهب المصري.

ويضا أن المتغيرات السياسية مثل الحروب والقرارات السياسية لها دور واضح في التأثير على مؤشر قيمة الذهب لما لها من تأثير ملحوظ في المستوى الاقتصادي سواء كان المحلي أو العالمي.