حصاد التضامن| 79 ألف مستفيد من المساعدات المالية والعينية.. وتوزيع الشنط المدرسية على 5 آلاف طفل

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة نيفين القباج، أنشطتها اليومية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير المساعدات العينية والمالية إضافًة إلى توفير احتياجات الأطفال من الأدوات المدرسية بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني..

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الجمعة..

القباج: مساعدات مالية وعينية لـ79379 مستفيدًا من الأسر الأولى بالرعاية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إن المؤسسة تضطلع بدورها الفعّال في تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، حيث تم تقديم مساعدات مالية وعينية لإجمالي 79379 مستفيدًا على مستوى المؤسسة وفروعها المنتشرة بالجمهورية.

وأضافت القباج، أن المساعدات العينية التي قدمتها المؤسسة خلال 2022 بلغت 9.737.385 جنيه لعدد 24.162 مستفيد، وفي إطار دعم الأسر في مواجهة سوء الأحوال الجوية تم توزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية من عملاء المؤسسة ومركز التنمية المجتمعية بالدويقة ومجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات ووحدة الشئون بدهشور بإجمالي 18 ألف عميل.

https://www.dostor.org/4314930



دعمًا للأسر.. توزيع شنط مدرسية بمستلزماتها على 5 آلاف مستفيد

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لعام 2023، حيث استعرض الاجتماع إنجازات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وأفرعها بالمحافظات خلال العام الماضي 2022.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إنه تم توزيع شنط مدرسية بكامل مستلزماتها، بإجمالي 5 آلاف مستفيد، لعملاء المؤسسة ومركز تنمية المجتمع بالدويقة ومجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات؛ دعمًا للأسر في بداية العام الدراسي.

https://www.dostor.org/4314953



جسر مساعدات لـ10 أيام.. «الهلال الأحمر» تعلن حجم مساعداتها لمنكوبى زلزال سوريا

أكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، أنه منذ اللحظات الأولى لتعرض سوريا للهزة الأرضية العنيفة، تواصلت الجمعية مع نظيرتها السورية للوقوف على الاحتياجات الأساسية والملحة للمتضررين من الزلزال، وذلك رغم صعوبة الأوضاع بها من برودة الطقس ونقص الكهرباء والوقود والمياه بالإضافة إلى آثار الزلزال المدمر.

وأضافت الجمعية في بيان لها، أنه على مدار 10 أيام قامت الجمعية بتوفير احتياجاتهم عبر جسر جوى وبحري بين الدولتين.

https://www.dostor.org/4315192