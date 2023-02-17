الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سوق الكانتو».. أمير كرارة يتزوج مي عز الدين سرًا ويغادر البلاد

أمير كرارة
أمير كرارة

يستكمل النجم أمير كرارة، تصوير مسلسله الجديد «سوق الكانتو»، الذى يخوض به المارثون الرمضاني 2023، ويحمل المسلسل توقيع هاني سرحان، من إخراج، حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

ويجسد الفنان أمير كرارة شخصية شاب يدعى طه، ويسكن في منطقة شعبية يعمل في تجارة القماش، ليقع في حب فتاة يونانية، وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة مي عز الدين بالعمل، وتحدث بينهم قصة حب.

ومع مرور الاحدث يعرض عليها طه الذى يقوم بدوره الفنان أمير كرارة الزواج في سرًا والسفر خارج البلاد وتوافقه وتتوالى الأحداث في إطار دارمي اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

يشارك في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" إلى جانب أمير كرارة، كل من النجوم مي عزالدين، وفتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، كمال أبورية، ضياء عبدالخالق، ومها نصار.

آخر أعمال أمير كرارة

الجدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة قدم رمضان الماضي مسلسل "العائدون" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وصبري عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.

سوق الكانتو أمير كرارة المارثون الرمضاني هاني سرحان سينرجى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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