محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة (صور)

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تشجيع وتحفيز مبادرات الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء مطروح، وتقديم أوجه التعاون والدعم لتوفير مزيد من الخدمات والتخصصات الطبية الغير متوفرة بمستشفيات مطروح .

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لإحدي العيادات المتخصصة (عيادات التحرير) وسط مدينة مرسى مطروح، بحضور كلا من النائب جمال الشورى، والنائبة سحر عيد، عضوي مجلس النواب، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، وسليمان فضل عضو مجلس النواب سابقًا، والدكتور ياسر همام مدير المستشفى، و عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي مطروح.

وأوضح الدكتور ياسر همام، مدير العيادات التخصصية بمطروح، أن المبادرات تضم ٨ عيادات لتخصصات طبية محتلفة، واستقبال، ومعمل تحاليل، بالإضافة إلى توقيع برتوكول مع مستشفى مطروح العسكري لأقسام العناية والعمليات كمستشفى متكامل للتخفيف عن المرضى والأهالي بدلًا من السفر خارج المحافظة.

ولفت إلى توفير عدد من التخصصات النادرة مع توافر جميع العيادات وأساتذة من خارج مطروح في جميع التخصصات خاصة النادرة، مع تقديم خدمة علاجية بتكلفة مبسطة، بالإضافة إلى خدمة تكافلية اجتماعية لغير القادرين بالتنسيق مع والجهات الحكومية كالمدارس وعمل كروت العائلة، وعمل أبحاث اجتماعية لغير القادرين، وكذلك التدريب لرفع كفاءة الأطباء والتعرف على كل جديد من خلال أساتذة متخصصين، حيث سيتم عقد دورات تدريبية بواقع تدريب 20 طبيب كل دورة بإجمالي ٦٠ طبيب، وتبدأ أول دورة في شهر مايو القادم، وكذلك خدمات التوعية والندوات الطبية للأهالي.

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة

محافظ مطروح يفتتح عيادات التحرير المتخصصة