الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«من المجددين».. «الباز» يشيد بفتوى على جمعة عن حكم منكرى الإسراء والمعراج

الباز
الباز

 أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، برد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على شخص لا يؤمن بحدوث الإسراء والمعراج.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الدكتور علي جمعة قال في إحدى حلقاته الخاصة بالمسجد، "إن من لا يؤمن بالإسراء والمعراج، وشق صدر النبي في صغره، لا يخرج من الإسلام، وإنما عدم الإيمان بالإسراء والمعراج يخرجك من الواعين إلى المغفلين، أنت مسلم تحب ربنا وتصلي، ولكن "مغفل"، اسأل وشوف فائدتها، ولو أغلق عليك فهم شىء أو الإيمان به، نحيه جانبًا، متعملهوش قضية لحد ما ربنا يفتح عليك وتفهمه".

وعقب الباز: "اجتهاد عظيم، ونموذج لتجديد الخطاب الديني، رؤية ناضجة جدًا، لو مش مؤمن بالإسراء والمعراج، ولا معجزة شق صدر الرسول، أو لو عندك مشكلة أخرى، وأنت مؤمن بإجمالي الدين، أن الرسول جاءه وحي من السماء".

وعرض الباز، موقفًا آخر للدكتور علي جمعة، يرد على فتاة "تحب الرسول، لكنها غير قادرة على تقبل أن الرسول تزوج من 9 سيدات"، وقال جمعة "نحيها جانبًا، حديث مش فاهمه نحيه، لا تجعله قضية، فهمك هو سبب رفضك، أنت رافض للمعنى القائم في ذهنك".

وأشاد الباز، بطريقة رد الدكتور علي جمعة، على السائلين، قائلًا: "مستوى راقٍ جدًا، لا يتعالى على الناس، ولا يعنفهم، ولا ينفعل عليهم، وإنما ينصحهم بهدوء، علي جمعة واحد من المجددين، يا ريت الناس تتأمل منطق الدكتور علي جمعة، وكل المشغولين بالحكاية، أو أحاديث الذبابة، يتعاملوا بمنطق اللي مش فاهمه سيبه".

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