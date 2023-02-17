الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الإفتاء»: إحياء ذكرى الإسراء والمعراج إذن إلهي بالفرج

الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن كيفية إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن إحياء ذكرى الإسراء والمعراج من الفرج، ولاسيما وأنها كانت إذن إلهي بالفرج عن النبي.

وتابع: "الصلاة فرضت في هذه الليلة بواقع 50 صلاة، ولكن خففها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن أمته، حتى كتبت 5 صلوات".

وأشار إلى أن شهر رجب من الأشهر الحرم، وهذا التحريم من ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجاء في عام الحزن بعد أن توفيت السيدة خديجة وعم النبي أبو طالب، ولاقى النبي كثيرًا من الأذى بعد ذلك.

 وأردف: "علينا أن نحيي ذكرى الإسراء والمعراج باتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نحيي هذه الليلة بالصلاة فيها كما فعل النبي الكريم، ويستحب لنا أن نحيي هذه الليلة بالصلاة في الليل على أرض مصر كما فعل النبي، وأن نحيي نهارها بالصيام".

وأكمل: "علينا أن نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى لكي يفرج عنا همومنا وكروبنا، وهيا بنا نلجأ إلى الله، ونسارع في الخيرات ونعلق قلوبنا بالله عز وجل".

مواد متعلقة

جمال الكشكى: لجنة الهوية بـ«الحوار الوطنى» هدفها تقوية الانتماء للوطن

استشارى: الخدمات الطبية الحكومية هى الأرخص لعلاج المواطنين

مقرر بالحوار الوطنى: هدفنا تكوين معطيات ثقافية للجمهورية الجديدة فى المستقبل

لجنة تحكيم «الدوم» لـ كريم الخولى: «محتاج تكتشف صندوق صوتك الذهبى»

لجنة تحكيم «الدوم» للمتسابقة "إنجى عهدى»: «أدائك متميز»

لجنة تحكيم «الدوم» تنبهر بـ«بيشوى دنيال»: أداء مناسب للبرامج الرياضية

لجنة تحكيم "الدوم" تنبهر بـ"روان علي": شخصية لطيفة على الشاشة

أفنان جمال: نفسي أكون صوت مصر في العالم و"الدوم" هو الوسيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة فى نهاية التعاملات الصباحية

طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع الشرطة فى باكستان

ماذا وجدت الشرطة داخل المقبرة الفرعونية المزيفة فى بنى سويف؟

تفاصيل تحقيقات النيابة فى واقعة مقبرة بنى سويف المزيفة

إحباط محاولة لتهريب 1035 قرص ترامادول مخدر عبر مطار القاهرة

«أجمل كواليس وأحلى مسلسل».. عبير صبرى تشارك جمهورها كواليس «جميلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة