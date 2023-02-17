«الإفتاء»: إحياء ذكرى الإسراء والمعراج إذن إلهي بالفرج

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن كيفية إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن إحياء ذكرى الإسراء والمعراج من الفرج، ولاسيما وأنها كانت إذن إلهي بالفرج عن النبي.

وتابع: "الصلاة فرضت في هذه الليلة بواقع 50 صلاة، ولكن خففها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن أمته، حتى كتبت 5 صلوات".

وأشار إلى أن شهر رجب من الأشهر الحرم، وهذا التحريم من ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجاء في عام الحزن بعد أن توفيت السيدة خديجة وعم النبي أبو طالب، ولاقى النبي كثيرًا من الأذى بعد ذلك.

وأردف: "علينا أن نحيي ذكرى الإسراء والمعراج باتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نحيي هذه الليلة بالصلاة فيها كما فعل النبي الكريم، ويستحب لنا أن نحيي هذه الليلة بالصلاة في الليل على أرض مصر كما فعل النبي، وأن نحيي نهارها بالصيام".

وأكمل: "علينا أن نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى لكي يفرج عنا همومنا وكروبنا، وهيا بنا نلجأ إلى الله، ونسارع في الخيرات ونعلق قلوبنا بالله عز وجل".