لا يفوتك هذا المساء| زلزال جديد يضرب تركيا.. ومقتل 36 مدنياً في هجوم لداعش بسوريا

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

«الوثائقية».. قناة مصرية لتعزيز الهوية الثقافية وحكاية الماضى للأجيال الجديدة

يوم واحد يفصلنا عن إطلاق قناة “الوثائقية”، التي تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاقها كأكبر مشروع وثائقي في تاريخ مصر، حيث يفصل الجمهور يوم واحد فقط على بداية بثها.

وتناقش القناة الوثائقية عددًا كبيرًا من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات، أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.

«الخارجية» تعلن الإفراج عن 6 مصريين محتجزين فى ليبيا

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن نجاح الجهود في الإفراج عن المصريين الستة المحتجزين في ليبيا.

وقال السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وفقًا للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين فى ليبيا.. ونتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.

شعر بها السوريون واللبنانيون.. هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا

تعرضت جنوب تركيا، منذ قليل، لهزة أرضية جديدة بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان سوريا ولبنان، وفقًا لما أعلنته شبكة “سكاي نيوز”.

وارتفعت أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر 6 فبراير الجاري إلي 43 ألفاً، ووفقاً لآخر البيانات الرسمية، في البلدين، حيث بلغ عدد الوفيات في تركيا 38 ألفاً و44 شخصاً، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عدد من المناطق، للبحث عن المفقودين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.

«الوثائقية».. حصريات عالمية لم تُعرض من قبل في الوطن العربي

ينطلق بث قناة «الوثائقية» فى الثامنة الأحد، والتي تعتبر أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتظرها الملايين من الجمهور المصري والعربي، خاصة مع تجهيزها مفاجآت من العيار الثقيل، تتماشى مع طموحات المهتمين بصناعة الوثائقيات وجمهورها الكبير.

تأتي هذه الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الماضية، فيما جرى تعيين الإعلامي أحمد الدريني، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد، رئيسًا للقناة الوثائقية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.

برعاية شيخ الأزهر.. إطلاق قافلة طبية مجانية بمحافظة الأقصر

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، اليوم الجمعة، قافلة طبية بالتنسيق مع قافلة الأزهر الشاملة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بهدف تكثيف عمل القوافل العلاجية بمحافظة الأقصر وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وشملت القافلة الطبية تخصصات "قلب واوعية دموية ورعاية الحالات الحرجة، طب وجراحة العيون، الأطفال وحديثي الولادة، قلب الأطفال، أنف وأذن وحنجرة، طب الفم والأسنان، الأمراض الباطنية، الكبد والجهاز الهضمي، التخدير"، كما ضمت القافلة وحدة البصريات، ومعملاً للتحاليل الطبية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.

مقتل 36 مدنياً في هجوم لداعش وسط سوريا

قتل ما لا يقل عن 36 مدنياً، في هجوم نسب إلى تنظيم داعش في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وقال المرصد إن التنظيم الإرهابي: “قتل 36 شخصًا الجمعة فيما كانوا يقطفون الكمأ في السخنة بمنطقة تدمر في ريف حمص”، وكان أشار في وقت سابق إلى مقتل 30 مدنيًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.