«الوثائقية».. حصريات عالمية لم تُعرض من قبل فى الوطن العربي

ينطلق بث قناة «الوثائقية» فى الثامنة الأحد، والتى تعتبر أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتظرها الملايين من الجمهور المصرى والعربى، خاصة مع تجهيزها مفاجآت من العيار الثقيل، تتماشى مع طموحات المهتمين بصناعة الوثائقيات وجمهورها الكبير.

تأتى هذه الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الماضية، فيما جرى تعيين الإعلامى أحمد الدرينى، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد، رئيسًا للقناة الوثائقية.

إلى جانب المواد الحصرية من إنتاج «الوثائقية»، تعرض القناة مجموعة من الأفلام الوثائقية العالمية، بعد الحصول على حقوق بثها، وهى مواد حصرية لم تُعرض من قبل فى الوطن العربى، لتوفر بذلك للمشاهد المصرى والعربى فرصة مشاهدة أعمال حصرية لن يتمكن من متابعتها إلا عبر الاشتراك فى منصات مسبوقة الدفع.

وضمت القناة مئات الساعات من المواد الوثائقية الحديثة، التى تبث للمرة الأولى للمشاهدين المصرى والعربى، من ضمنها سلسلة وثائقية عن صناعة المسلسلات فى التليفزيون الأمريكى «AMERICA in Primetime»، وهى السلسلة التى شارك فيها أبرز وأشهر العاملين فى هذه الصناعة.

وتغطى هذه السلسلة أشهر وأحدث المسلسلات الأمريكية، ومن بينها المسلسل الشهير «Breaking Bad»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا حول العالم، وتتضمن حلقاتها مقابلات حصرية مع أبطال المسلسل وصُناعه، بالإضافة لتغطيات خاصة وقراءة عميقة لواحدة من أنجح الصناعات فى العالم. ونجحت القناة فى شراء حقوق مجموعة من الأفلام الوثائقية التى حظيت بتقدير عالمى، مثل الفيلم السويسرى الأمريكى «صديقى الدب»، الذى عرض للمرة الأولى فى الولايات المتحدة فقط قبل عامين، وفاز بعدة جوائز فى مهرجانات دولية، مثل مهرجان نيويورك للأفلام الدولية ٢٠٢٠، ومهرجان باناف الدولى.

الفيلم من إخراج السويسرى رومان دوركس، الحاصل على عدة جوائز عالمية، والمعروف بشغفه بالطبيعة، وقدرته على صناعة أفلام ذات طابع إنسانى.