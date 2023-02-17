«الخارجية» تعلن الإفراج عن 6 مصريين محتجزين فى ليبيا

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن نجاح الجهود في الإفراج عن المصريين الستة المحتجزين في ليبيا.

وقال السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، : "وفقًا للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين فى ليبيا.. ونتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله".

الخارجية تتابع موقف المصريين في ليبيا

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا، صباح اليوم، قالت فيه: "تتابع وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية".

وأوضحت أن سفارة مصر لدى طرابلس تتابع مع الجهات المعنية في ليبيا للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين.

وشددت على أن أجهزة الدولة المعنية تبذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.