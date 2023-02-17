السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال أسبوع وموعد استقرار الأحوال الجوية

طقس
طقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعتها لحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، اعتبارًا من غدٍ السبت 18 فبراير وحتى الخميس 23 فبراير 2023، على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الأرصاد إنه يسود طقس بارد سيكون سائدًا صباحًا ومعتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، ويكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء.

وذكرت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات تبدأ في الارتفاع تدريجيٍا بداية من غدٍ السبت، حتى نهاية الأسبوع المقبل، مُشيرة إلى أنَّ الطقس سيكون معتدلًا على كافة الأنحاء ومائلا للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما يتكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد، على استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 18 درجة؛ بينما تستمر الأجواء باردة ليلا وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وأشارت إلى انعدام فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء البلاد بداية من غدًا السبت حتى يوم الأربعاء 22 مارس، لكن تستمر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، مع نشاط في حركة الرياح على بعض مناطق القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

ونشرت الأرصاد جدول درجات الحرارة في مصر غدًا وحتى الخميس المقبل، حيث ستتحسن درجات الحرارة بدءا من غدٍ السبت، مما يعطي شعورًا أفضل بحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة غدًا وحتى الخميس في مدن ومحافظات الجمهورية.

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